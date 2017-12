Washington – O Congresso dos Estados Unidos aprovou definitivamente nesta quarta-feira a reforma tributária promovida pelo presidente Donald Trump, que teve que sofrer uma alteração de última hora em aspectos técnicos antes de receber aval do Senado.

Após as mudanças solicitadas e a votação posterior no Senado, a Câmara dos Representantes voltou a votar hoje, como mero trâmite, a favor da reforma, que aplica o maior corte de impostos no país dos últimos 30 anos.