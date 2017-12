Congresso dos EUA aprova financiamento e evita paralisação

Washington – O Congresso dos Estados Unidos agiu rapidamente na quinta-feira para enviar à sanção do presidente Donald Trump uma proposta de financiamento de curto prazo do governo e evitar uma paralisação das atividades governamentais no fim de semana, deixando a disputa em torno das prioridades orçamentárias e de uma série de outras questões para as próximas semanas.

A Câmara dos Deputados, que corria contra um prazo estabelecido de meia-noite de sexta-feira, aprovou a proposta por 235 votos a 193 para financiar uma série de programas do governo até 22 de dezembro.

Na sequência, o Senado aprovou o projeto por 81 votos a 14. A Casa Branca disse que Trump sancionará a medida.