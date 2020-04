Congressistas dos EUA propõem ajuda mensal de US$ 2 mil até o fim da crise

Dois congressistas americanos apresentaram um projeto de lei à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta semana para ampliar a ajuda a trabalhadores de baixa renda durante a pandemia do coronavírus.

Os reprresentantes democratas Tim Ryan e Ro Khanna pedem para que o governo contemple com o valor mensal de US$ 2 mil cidadãos americanos maiores de 16 anos e que ganhem menos que 130 mil por ano durante seis meses ou até que o desemprego volte a níveis pré-pandemia no país.

Há alguns dias, o governo dos EUA começou a pagar a cidadãos com renda anual de até US$ 75 mil um cheque único de US$ 1.200 (com US$ 500 adicionais por criança). O auxílio vem dentro do pacote de US$ 2 trilhões aprovado pelo Legislativo e assinado por Trump recentemente. Quem recebe mais do que esse valor por ano ganha um auxílio proporcionalmente menor.

“Um cheque único de mil e duzentos dólares não será suficiente”, disse o deputado Ro Khanna. “Os americanos precisam de ajuda financeira mais significativa durante a crise, a fim de sair do outro lado vivos, saudáveis e prontos para voltar ao trabalho”, diz. Junto com o deputado Ryan, ele pediu à liderança da Casa que inclua o projeto de lei no quarto pacote de ajuda da Covid-19.

“O impacto econômico desse vírus não tem precedentes para o nosso país. Como milhões de americanos pedem desemprego semana após semana, temos que colocar dinheiro nas mãos de famílias trabalhadoras ”, disse o congressista Tim Ryan.

Na primeira semana de abril, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos chegaram a 6,6 milhões. Antes da crise provocada pela covid-19, o recorde histórico no país era de 695.000 pedidos em uma semana, registrado em 1982.