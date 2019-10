Confira como cada senador votou na reforma da Previdência

São Paulo — Os 19 senadores que disseram não à reforma da Previdência durante a votação do texto em primeiro turno no Senado reafirmaram seus votos contrários às novas regras na segunda votação, nesta terça-feira, 22.

Na primeira votação, no começo de outubro, 76 senadores foram ao plenário, de um total de 81 parlamentares. Já nesta terça, 80 senadores votaram. Apenas o senador Rodrigo Pacheco (MG-DEM) não participou da votação.

Jader Barbalho (MDB-PA), Marcos do Val (PODEMOS-ES), Maria do Carmo Alves (DEM-SE) e Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR) não votaram no primeiro-turno, mas no segundo disseram “sim” às novas regras de aposentadoria, o que elevou a margem de aprovação do texto do governo federal.

Na primeira votação, o texto-base foi aprovado por 56 votos a 19. Já no segundo turno foram 60 votos a favor, contra os mesmos 19 senadores. A soma resulta em 80 votos porque o presidente do Senado não vota.

Para ser aprovada, a reforma da Previdência precisava de pelo menos 49 votos a favor, já que o texto é uma Proposta de Emenda à Constituição.

Depois de a tramitação ter sido finalizada nesta quarta-feira no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar o texto no começo de novembro. Com as alterações feitas por deputados e senadores, a reforma da Previdência deve economizar R$ 800 bilhões em 10 anos.

Confira como votou cada senador: