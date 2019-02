Berlim – A confiança empresarial alemã enfraqueceu em outubro pelo sexto mês seguido, atingindo o menor nível em quase dois anos, o que sugere que a maior economia da Europa pode ter problemas no quarto trimestre.

O índice de clima de negócios do instituto Ifo, com base em pesquisa mensal junto a 7 mil empresas, caiu para 103,2, sobre 104,7 no mês anterior. Essa foi a leitura mais fraca desde dezembro de 2012.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de leitura de 104,3.