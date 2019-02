Confiança e uso da capacidade da indústria diminuem, diz FGV

São Paulo – A confiança da indústria brasileira diminuiu pelo sétimo mês consecutivo em julho, atingindo o menor patamar desde 2009, enquanto o uso da capacidade instalada do setor caiu.

O índice de confiança teve baixa de 2 por cento ante junho, para 105,0 pontos, com ajuste sazonal, o menor nível desde setembro de 2009, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

“A diminuição da confiança em julho foi influenciada pela piora das expectativas em relação aos meses seguintes”, disse a FGV em nota.

O componente de expectativas caiu 3,7 por cento, para 102,6 pontos, ficando abaixo da média histórica de 103 pontos pela primeira vez desde agosto de 2009.

O componente de situação atual diminuiu 0,3 por cento, para 107,4 pontos, menor patamar desde outubro de 2009.

O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) declinou de 84,3 por cento em junho para 84,1 por cento em julho, menor dado desde fevereiro de 2010.

“O indicador atual está 1 ponto percentual abaixo do de julho do ano passado”, informou a FGV.

O Banco Central analisa com atenção o indicador de uso da capacidade, já que ele mostra o ritmo de descompasso entre oferta e demanda e pode sinalizar pressões inflacionárias. Nesse sentido, uma queda do uso é uma boa notícia do ponto de vista dos preços.