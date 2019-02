Confiança do setor de serviços cai 0,9% em janeiro, diz FGV

São Paulo – O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,9 por cento em janeiro ante dezembro, devido principalmente a fatores sazonais, mas mostrou alguma melhora quando comparado ao ano anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

Em relação a janeiro de 2011, o índice recuou 1,0 por cento, melhor comparação desde junho do ano passado, quando o ICS avançou 2,4 por cento ante o mesmo mês do ano anterior.

A melhora na comparação anual do ICS ocorreu também nos dois componentes do índice, com destaque para o Índice de Expectativas (IE-S), que registrou alta de 1,5 por cento em janeiro sobre um ano antes. Em dezembro, o IE-S havia recuado 0,5 por cento ano a ano.

Já o Índice da Situação Atual (ISA-S) apurou queda de 4,2 por cento em janeiro ante janeiro de 2011, após baixa de 6,0 por cento em dezembro na comparação anual.

O item que mede o volume de demanda atual foi o que mais pesou para a queda do ISA-S entre janeiro de 2011 e 2012, com recuo de 5,9 por cento, para 97,4 pontos.

Por outro lado, o índice que avalia as expectativas do empresariado quanto ao nível de demanda para os próximos três meses foi o que mais influenciou o aumento do IE-S, registrando alta de 2,4 por cento, para 143,1 pontos.

A proporção das empresas que preveem crescimento da demanda subiu de 47,4 por cento em janeiro de 2011 para 49,2 por cento no mês passado, enquanto a parcela das que esperam queda da demanda passou de 7,7 por cento para 6,1 por cento, na mesma base de comparação.