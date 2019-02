Confiança do investidor alemão melhora por perspectiva

Mannheim – A confiança do analista e do investidor alemão aumentou mais do que o esperado em setembro devido à melhora do cenário para a zona do euro, mostrou pesquisa nesta sexta-feira, numa boa notícia para a chanceler Angela Merkel, que busca o terceiro mandato em eleição no domingo.

Pesquisa mensal sobre a confiança econômica subiu para 49,6 ante 42,0 em agosto, de acordo com o instituto de pesquisa econômica ZEW, atingindo nível mais alto desde abril de 2010 e superando a expectativa em pesquisa da Reuters de alta para 46,0.

O resultado fez com o que o euro atingisse máxima da sessão contra o dólar, mas analistas alertaram que o índice pode ser volátil e que a economia ainda enfrenta obstáculos significativos como evidenciado por recentes dados econômicos decepcionantes.

“Este é um claro sinal de que a economia alemã está se beneficiando da estabilização da zona do euro”, disse Stefan Schilbe, do HSBC Trinkaus.

A zona do euro saiu de uma recessão de um ano e meio no segundo trimestre, com crescimento de 0,3 por cento.

A Alemanha, maior economia da Europa, liderou a recuperação do bloco até agora, com um crescimento de 0,7 por cento no segundo trimestre.

“Esse (crescimento alemão) foi uma das principais razões desse continuo aumento nas expectativas para a Alemanha”, disse o economista do ZEW Michael Schroeder. “Outra razão é o cenário melhor para toda a Europa, o que estimula as exportações.”