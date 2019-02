Confiança do empresário é a mais baixa em 15 anos, diz CNI

Brasília – A confiança do empresário industrial brasileiro atingiu o menor índice dos últimos 15 anos, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) ficou em 45,8 pontos em outubro, contra 46,5 pontos no mês de setembro. Esse é o menor patamar da série histórica, que teve início em 1999.

O ICEI trabalha com um parâmetro que varia de zero a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes. É medida a percepção dos empresários sobre as condições atuais e para os próximos seis meses na economia e na própria empresa. O dado apurado neste mês está 11,4 pontos abaixo da média histórica, de 57,2 pontos. Este é o sétimo mês consecutivo em que o índice fica abaixo de 50.

O recorte feito pela CNI de acordo com o porte da empresa mostra companhias de todos os tamanhos apresentam falta de confiança. Os índices para médias (44,3) e grandes empresas (46,5) são os menores da série histórica. As pequenas também apresentaram queda, apresentando 45,9 pontos em outubro.

Com relação aos segmentos industriais, a indústria de transformação apresentou o pior resultado, com 45,1 pontos, uma queda de 7,8 pontos com relação a outubro de 2013. O setor de construção teve chegou a 46,5 pontos, com queda de 8,3 pontos ante ao mesmo mês do ano passado. A indústria extrativa caiu 6,1 pontos, atingindo 48,1 pontos neste mês.

O levantamento foi realizado entre 1º e 10 de outubro com 2.662 empresas de todo o País, das quais 1.019 são de pequeno porte, 992 são médias e 651 são de grande porte.