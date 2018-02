Confiança do consumidor no Brasil cai em fevereiro

São Paulo – A confiança do consumidor do Brasil caiu em fevereiro, após sequência de dois meses de alta, influenciada fortemente pela condições financeiras pessoais e percepção sobre investimentos e empregos, de acordo com o indicador da Thomson Reuters/Ipsos divulgado nesta quarta-feira.

O Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, nasigla em inglês) caiu 2,5 pontos na comparação com janeiro, quando subiu para o maior patamar em quase três anos.

O subíndice que mede condições atuais das finanças pessoais teve baixa de 5,3 pontos sobre o mês anterior, atingindo 34,1 pontos. Foi a maior queda entre os subíndices medidos pelo PCSI.

O segundo maior declínio foi de percepção sobre o clima de investimentos, que caiu 5,1 pontos em fevereiro. O subíndice que mede a segurança no emprego atual e no futuro teve queda de 2,7 pontos, a 33,3 pontos percentuais.

Já o subíndice de expectativas sobre a economia subiu 1,2 ponto percentual, atingindo 64,7 pontos percentuais, o melhor resultado desde os 64,9 pontos percentuais de outubro.