Confiança do consumidor em São Paulo é a maior em sete anos

O Índice de Confiança do Consumidor do município de São Paulo avançou 8,4% ao passar de 128,6 pontos em janeiro para 139,4 pontos em fevereiro, numa escala de zero a 200. Esta é a sétima alta seguida e a melhor pontuação desde junho de 2013. O estudo é divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Um dos quesitos, o Índice de Condições Econômicas Atuais, subiu 16,6% ao passar de 96,3 pontos janeiro para 112,2 pontos em fevereiro. Em relação a fevereiro do ano passado, o indicador registrou alta de 13,3%.

Outro quesito utilizado é o Índice de Expectativa ao Consumidor, que avançou 16,6% passando de 150,2 pontos em janeiro para 150,2 pontos em fevereiro. No comparativo anual, o índice registrou alta de 13,3%.

Segundo a Fecomercio, a melhora da confiança nos meses de fevereiro tem sido recorrente nos últimos anos. O aumento do salário mínimo também foi um fator a ser considerado. “A melhora do quadro social e econômico vem contribuindo diretamente para evolução do indicador”, diz a nota da entidade.