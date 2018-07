Confiança do comércio recua e atinge menor nível em um ano, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,8 ponto de junho para julho e atingiu 88,8 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Esse é o menor nível desde agosto de 2017 (84,4 pontos).

A queda da confiança em julho, concentrou-se em apenas quatro dos 13 segmentos pesquisados.

O Índice de Situação Atual, que mede a confiança do empresário do comércio no momento atual, caiu 0,7 ponto e chegou 86,5 pontos, o menor nível desde dezembro de 2017 (85,6 pontos). O principal motivo para a queda é a avaliação sobre o volume da demanda no momento, que recuou 3,1 pontos.

O Índice de Expectativas, que mede a confiança em relação ao futuro, recuou 0,6 ponto, para 91,8 pontos, menor valor desde agosto de 2017 (89,6 pontos). A principal influência para a piora veio do indicador de vendas previstas, que recuou 2,2 pontos.

Segundo o coordenador da Sondagem do Comércio, da FGV, o resultado de julho mostra que o setor continua perdendo fôlego da recuperação que vinha ocorrendo até o início do ano. Entre os motivos para a perda da confiança estão a visão desfavorável em relação à demanda e a vagarosa retomada do mercado de trabalho. A FGV acredita que os empresários do comércio continuarão cautelosos nos próximos meses devido a níveis elevados de incerteza política e econômica.