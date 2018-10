Confiança da indústria recua e registra menor nível em 1 ano

São Paulo – A confiança da indústria no Brasil recuou em outubro pela terceira vez seguida diante da piora no cenário de negócios e foi ao nível mais baixo em cerca de um ano, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com queda de 2 pontos sobre o mês anterior, o Índice da Confiança da Indústria (ICI) chegou a 94,1 pontos em outubro, o menor nível desde setembro de 2017.

“A queda da confiança em outubro pelo terceiro mês consecutivo e sua disseminação por quase 60 por cento dos segmentos industriais foi influenciada por uma deterioração no ambiente de negócios. A piora do cenário externo e o câmbio parecem ter peso adicional negativo na demanda, gerando efeito redutor nas expectativas de produção”, explicou em notaViviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens da FGV IBRE.

Ela explicou que a proximidade do fim do processo eleitoral, embora tenha gerado efeito positivo nos empresários, esse não foi suficiente para reverter a tendência de queda da confiança do setor.

O Índice da Situação Atual (ISA) caiu em outubro 2,3 pontos e passou para 92,9 pontos, em sua terceira queda consecutiva.

O Índice de Expectativas (IE) também apresentou queda, de 1,6 ponto, para 95,5 pontos em outubro, o menor nível desde agosto de 2017.

Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) recuou 0,5 ponto percentual, para 76,4 por cento em outubro.

Em dado separado divulgado pela FGV nesta segunda-feira, a confiança de serviços avançou em outubro com melhora na avaliação sobre o cenário atual e também nas expectativas.