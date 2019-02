Confiança da indústria interrompe 5 quedas e sobe 1,5%

São Paulo - Há pelo menos duas décadas, os computadores roubaram o espaço das máquinas de escrever – o último modelo foi fabricado em 2011. Assim como esse tipo de indústria , outros negócios podem desaparecer até 2020, segundo pesquisa realizada com membros do Young Entrepreneur Council (YEC), nos Estados Unidos. Confira nas fotos quais seriam eles:

Aplicativos que localizam, chamam ou agendam um táxi podem fazer com que as empresas administradoras de frotas desapareçam nos próximos anos, segundo membros do YEC. De acordo com o levantamento, apps como Uber e Lyft já começaram a desintegrar esses serviços nos Estados Unidos.