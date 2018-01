Confiança da indústria fica estável em janeiro e traz incertezas

São Paulo – A confiança da indústria brasileira ficou estável em janeiro, mostrando que o setor iniciou o ano com incerteza sobre a velocidade da recuperação econômica, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice da Confiança da Indústria (ICI) permaneceu em janeiro em 99,4 pontos, no nível mais alto desde janeiro de 2014 (99,6).

“Apesar da evolução favorável dos meses anteriores, o ainda elevado grau de incerteza econômica torna o setor inseguro quanto à velocidade de recuperação da economia nos próximos meses”, explicou em nota a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV/IBRE, Tabi Thuler Santos.

Segundo a FGV, dos 19 segmentos pesquisados, 12 apresentaram alta.

Enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 2,4 pontos e chegou a 100,9 pontos, o Índice de Expectativas (IE) caiu 2,4 pontos e foi a 98 pontos.

Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada ficou estável em janeiro sobre o mês anterior, em 74,7 por cento.

O dado final da confiança não acompanhou o resultado da prévia, que tinha apontado melhora do sentimento no início do ano.

De acordo com a FGV, outros setores iniciaram o ano com a confiança em melhor situação, como as do consumidor e do comércio, que apresentaram altas.

Os dados mais recentes do IBGE mostram que em novembro a produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido, a um ritmo de 0,2 por cento sobre o mês anterior, com impulso da demanda de fim de ano.