Confiança da indústria cai 0,7 ponto em abril ante março, diz FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de abril teve um recuo de 0,7 ponto em relação ao resultado fechado de março, para 101,1 pontos, informou nesta quinta-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Sob a métrica de médias móveis trimestrais, o ICI mantém a tendência de alta iniciada no segundo semestre do ano passado, com um avanço previsto de 0,5 ponto em abril.

Após duas altas consecutivas, o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,6 ponto em abril, para 101,2 pontos. Já o Índice da Situação Atual (ISA) permaneceu relativamente estável, com ligeira alta de 0,1 ponto, para 100,7 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma estabilidade na prévia de abril ante o fechamento de março, permanecendo em 76,1%, o maior patamar desde maio de 2015, quando estava em 76,6%.

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 794 empresas entre os dias 2 e 18 de abril. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 26.