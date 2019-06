Confederação das Empresas Europeias apoia acordo UE-Mercosul em carta

São Paulo – A Confederação das Empresas Europeias, conhecida como BusinessEurope, enviou nesta quarta-feira, 19, carta ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para expressar seu “forte apoio” a um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Segundo a entidade, o acordo tem dimensão estratégica “extremamente importante”, num momento de volatilidade no comércio global, afetado pelo “protecionismo crescente e por medidas unilaterais”.

Segundo a confederação, no geral, a economia europeia “claramente se beneficiaria” de um acordo entre as partes. A BusinessEurope qualifica o mercado do Mercosul como “muito fechado”, com mais de 260 milhões de consumidores. Com isso, pede trabalho das autoridades europeias para avançar nas negociações.