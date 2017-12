Conab prevê queda de 4,7% em safra de grãos e oleaginosas 2017/18

São Paulo – A safra de grãos e oleaginosas 2017/18 do Brasil deverá alcançar 226,5 milhões de toneladas, queda de 4,7 por cento na comparação com as 237,7 milhões de toneladas do ciclo anterior, projetou nesta terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Essa é a terceira estimativa da companhia para o ciclo. Nos levantamentos anteriores, a Conab oferecia intervalo de projeções –em novembro, por exemplo, esperava safra total entre 223,3 milhões e 227,5 milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, a expectativa para 2017/18 é de comportamento semelhante ao de ciclos anteriores, “tendo como aliado o clima que favorece o bom desenvolvimento dos cultivos”.