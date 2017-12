Compras com cartões têm maior alta no 3º tri em mais de 2 anos

São Paulo – As compras com cartões de crédito e débito no Brasil somaram 308 bilhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 9 por cento em sobre mesma etapa do ano passado, no maior ritmo de expansão anual desde o segundo quarto de 2015, afirmou nesta segunda-feira a entidade que representa o setor, Abecs.

No período, as compras com cartão de débito cresceram 11 por cento contra um ano antes, para 120 bilhões de reais, enquanto as pagas com cartão de crédito avançaram 7,6 por cento, para cerca de 188 bilhões de reais.

No acumulado do ano até setembro, o crescimento do mercado sobre igual etapa de 2016 foi de 7,2 por cento, a 888 bilhões de reais, com os cartões de crédito crescendo 5,9 por cento (542,2 bilhões) e os de débito avançando 9,2 por cento (345,7 bilhões).

A previsão da entidade para 2017 é de crescimento depróximo de 7,5 por cento no volume e compras com cartões e de expansão de dois dígitos no ano que vem.

Segundo a Abecs, a taxa média do rotativo caiu 57 por cento desde março, quando o Banco Central estabeleceu em 30 dias o prazo máximo para uso dessa modalidade, uma das mais caras do país. Desde então, a taxa média anual do produto passou de 466,4 por cento (15,5 por cento ao mês) para 201,1 por cento. (9,6 por cento mensal) em outubro.

Com base em dados do BC, de março a outubro o crédito movimentado pelo rotativo caiu de 16,8 bilhões para 13,3 bilhões de reais. E o índice de inadimplência do cartão foi de 6,8 por cento em outubro, o menor índice desde março de 2015.