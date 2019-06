Compras com cartões crescem 17% no 1º trimestre de 2019

São Paulo – As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 17% no 1º trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 416 bilhões, segundo dados da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.

Segundo a Abecs, deste total, R$ 260 bilhões (+17,8%) em compras foram realizadas com cartões de crédito, R$ 152,5 bilhões (+15,1%) com cartões de débito e R$ 3,5 bilhões (+58,8%) com cartões pré-pagos.

O volume transacionado com cartões equivale a quase um quarto (24,3%) do Produto interno Bruto (PIB) nacional do mesmo período. Há dez anos, no 1º trimestre de 2009, essa participação era de 11,4%.

Entre os motivos que têm impulsionado o uso dos cartões está o aumento das compras online e a fatia de clientes de e-commerce que usam o cartão de crédito em suas compras.