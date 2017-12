Comitê aprova indicação de Powell para chair do Fed

Washington – O Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos aprovou em votação nesta terça-feira o diretor do Federal Reserve Jerome Powell para liderar o banco central dos Estados Unidos, enviando sua indicação para o plenário do Senado para uma votação de confirmação.

O comitê, controlado pelos republicanos, aprovou sua nomeação com 22 votos contra apenas 1. Todos os republicanos no painel apoiaram Powell, assim como 10 dos 11 democratas, com exceção da senadora Elizabeth Warren.

Powell, de 64 anos, foi indicado pelo presidente Donald Trump no mês passado para chair do Fed. O advogado e banqueiro de investimentos atua no Conselho de Diretores do Fed desde 2012.