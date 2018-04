Comissária europeia mostra otimismo sobre acordo com o Mercosul

Estrasburgo – A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, afirmou nesta quarta-feira que está otimista sobre a possibilidade de fechar o acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul até junho, mas reconheceu que ainda há muito trabalho para fazer.

“Não sei se será a última rodada de negociações, mas, a cada vez que nos reunimos, ficamos ainda mais perto (do acordo)”, disse Malmström em uma entrevista coletiva ao lado do vice-presidente da Comissão Europeia (CE), Jyrki Katainen.

Representantes dos dois blocos se reunirão na semana que vem em Bruxelas. O encontro não é considerado como uma rodada formal de negociação, mas buscará resolver questões de nível técnico.

Malmström indicou que as negociações continuarão nos próximos meses porque há temas, como a agricultura, nos quais ainda há “problemas pendentes”. A comissária ainda disse que o acordo deve ser de “alta qualidade” para poder ser aprovado pela UE.

A comissária de Comércio declarou que está em contato com os ministros e a presidência do Paraguai. E fez questão de esclarecer que as negociações com o Mercosul não estancadas.

O Mercosul e a União Europeia negociam desde 1999 um amplo acordo de associação, que inclui um tratado de livre-comércio, mas as negociações ficaram totalmente bloqueadas entre 2004 e 2010, só sendo retomadas há dois anos.

Até o momento, os blocos já concluíram as negociações em temas como concorrência, pequenas e médias empresas, transparência, saúde, regulação, comércio e desenvolvimento sustentável, mas restam fechar partes relativas ao acesso a certos mercados e regras de origem.