Comissão tenta votar parecer da Previdência com renovados focos de pressão

A cada avanço, um novo empecilho. A reforma da Previdência, principal projeto de reforma do governo de Jair Bolsonaro para 2019, segue caminhando na Câmara dos deputados. Ontem, a comissão especial da Câmara que discute o projeto conseguiu enfim concluir a leitura do parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Agora, tenta-se um acordo para que o texto seja votado: o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), convocou reunião para esta quarta-feira, 3, com coordenadores das bancadas para decidir o calendário de votação.

Ramos afirma que, se houver acordo, pode convocar uma sessão para votar o tema na comissão especial ainda hoje. Contudo, com mais de 100 destaques apresentados pelos deputados e que precisam ser analisados caso a caso, há chances de a votação ser adiada para semana que vem. Depois da comissão especial, a reforma segue para votação em dois turnos no Plenário da Câmara e, depois, para o Senado. A expectativa do governo é uma votação em Plenário antes de 18 de julho, quando começa o recesso legislativo.

Além da falta de acordo para votação, sobram pontas soltas a serem resolvidas. A começar pela inclusão de estados e municípios no projeto. Após muita negociação, os governadores não conseguiram sua inclusão já na comissão especial, e agora tentarão novamente em plenário. O tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, disse que não vai “jogar a toalha”. Outro tucano, o paulista João Doria, também segue na pressão pela inclusão dos estados.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) chegou a dizer que é possível um acordo para que Moreira altere seu voto hoje, antes do início da votação do parecer na comissão especial. Ainda assim, Maia comemorou o fato de o parecer apresentado chegar a uma economia da ordem de 940 bilhões de dólares com a reforma, perto do 1 trilhão de reais desejado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os debates podem dificultar o desejo de votar o projeto em plenário nas próximas duas semanas. Mas há outras frentes de tensão que tendem a tumultuar a tramitação do texto na Câmara. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro entrou em campo ontem em busca de alterações no texto que contentem policiais civis e federais. Ele foi alvo de protestos ontem por policiais que o chamaram de “traidor”.

Na proposta de Moreira, as normas para policiais já são diferentes das do resto dos trabalhadores. Enquanto mulheres se aposentam com 62 e homens com 65 anos, policiais podem se aposentar aos 55 anos de idade. O risco evidente da ação é que novos grupos de interesse busquem desidratar a reforma nos próximos dias.