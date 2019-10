Comissão rejeita destaque do PSOL que aumentava ganhos dos militares

Brasília — A comissão especial da Câmara dos Deputados que trata do projeto que altera as aposentadorias e reestrutura a carreira dos militares suspendeu a reunião desta terça-feira (29) diante de protesto após a rejeição de emenda que aumentaria ganhos dos integrantes das Forças Armadas.

O texto-base do projeto já havia sido aprovado na última semana, mas falta a análise de emendas. Apresentada na intenção de aumentar os ganhos dos militares e estendê-los a integrantes de patentes mais baixas, a emenda sobre os vencimentos da carreira — primeira a ser analisada nesta terça — foi rejeitada por 18 votos a 10.

Na sequência, diante de protesto de visitantes que acompanhavam a votação, a reunião foi suspensa até nova convocação.

Ao defender a emenda, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) argumentou que a nova redação iria corrigir “imperfeições, erros e equívocos que aumentam a diferença dentro do corpo das Forças Armadas”. A oposição orientou pela aprovação do destaque.

O líder do PSL na Casa, Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou, no entanto, que o projeto foi discutido entre o Exército e o Ministério da Economia, e que apesar de concordar com a necessidade de melhorar os vencimentos para as Forças Armadas, “não é o momento de conceder aumento indiscriminado”.

Por tramitar em caráter conclusivo, a medida pode seguir direto ao Senado quando tiver sua votação concluída na comissão, a não ser que seja apresentado um recurso –com o apoio de ao menos 51 deputados– para levá-lo ao plenário da Câmara antes de encaminhá-lo aos senadores.

A oposição já avisou que tem recurso preparado para levar a proposta ao plenário da Câmara antes que seja encaminhada ao Senado.