Comissão mista aprova que fintechs atuem no microcrédito

São Paulo – Uma comissão mista da Câmara e do Senado aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que prevê a inclusão das plataformas eletrônicas de serviços financeiros, as fintechs, como agentes repassadoras de microcrédito.

O relatório será analisado agora nos plenários da Câmara e do Senado. A MP tem vigência até 6 de março.

As fintechs usam inovações tecnológicas, como aplicativos de celular, para disponibilizar produtos financeiros.

Elas poderão atuar no microcrédito se forem vinculadas ou contratadas por bancos comerciais ou pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal, as cooperativas e as sociedades de crédito.