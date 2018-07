Comissão Europeia diz que comentário de Trump sobre gasoduto “não ajuda”

Bruxelas – O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis disse nesta quarta-feira que “não ajuda” a retórica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta manhã disse que a Alemanha está sob o controle da Rússia pela construção do gasoduto Nord Stream II.

“Achamos que esta retórica não ajuda”, disse Dombrovskis em entrevista coletiva.

O vice-presidente do Executivo comunitário acrescentou que a instituição procura garantir que, se for construído o gasoduto – que ligará a Rússia diretamente com a Alemanha -, este irá operar de modo “transparente” e “não discriminatório”, com o “nível de supervisão apropriado” e em linha com as normas europeias e internacionais.

Dombrovskis lembrou que no ano passado foi adotado um mandato para negociar com a Rússia os princípios da operação do Nord Stream II, enquanto a CE propôs emendas à sua direção em matéria de gás para estabelecer que qualquer gasoduto sob jurisdição da União Europeia, incluindo os que vêm ou vão para terceiros países, estão sujeitos a esta lei.

A Comissão Europeia, em todo caso, “está comprometida” com os objetivos de conseguir um mercado de gás bem diversificado e competitivo, segundo o vice-presidente da CE.

Trump declarou nesta manhã antes da cúpula da Otan, que começa hoje em Bruxelas, que “a Alemanha está totalmente controlada pela Rússia” e insistiu que considera “muito triste” que Berlim faça um acordo “em massa” de gás e petróleo com a Rússia, enquanto “se supõe” que os EUA devem proteger sua aliada diante de Moscou.

A construção do Nord Stream II também foi objeto de controvérsia entre os países da União Europeia, que veem como necessário diversificar suas fontes de energia para reduzir a dependência da Rússia.