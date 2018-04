Comissão Europeia diz estar preparada para possíveis tarifas dos EUA

Bruxelas – A Comissão Europeia (CE) disse estar preparada nesta segunda-feira perante o vencimento da isenção permanente dos encargos às importações de alumínio e aço aos países da União Europeia (UE) por parte dos Estados Unidos.

“Somos pacientes, mas estamos preparados”, declarou em entrevista coletiva o porta-voz chefe da CE, Margaritis Schinas, a propósito da isenção temporária das tarifas para as importações de aço e alumínio que o presidente americano, Donald Trump, concedeu à UE e a outros aliados, e que expira hoje, 30 de abril.

Nem o presidente francês, Emmanuel Macron, nem a chanceler alemã, Angela Merkel, alcançaram em suas respectivas visitas a Washington na semana passada arrancar uma concessão de Trump, que ainda não revelou qual decisão tomará.

Os dois líderes europeus buscavam convencer Trump que eximisse permanentemente a União Europeia (UE) das tarifas ao aço e alumínio, e que não se retirasse do acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015 pelos EUA junto com Alemanha, França, China, Rússia e Reino Unido.

Em entrevista à edição dominical do “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, afirmou que a prioridade do Executivo comunitário “consiste no diálogo ao mais alto nível”.