Comissão do Senado aprova indicados para diretoria da Aneel

A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira indicações recentes do presidente Michel Temer para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), incluindo a condução do diretor André Pepitone ao cargo de diretor-geral do órgão regulador, em substituição a Romeu Rufino, cujo mandato encerra em agosto.

Além de Pepitone, que já atuava como diretor da Aneel, Temer indicou para a diretoria da agência o diretor da Eletrobras Distribuição Rondônia Efrain Pereira da Cruz.

Segundo a Aneel, os relatores das indicações foram os senadores Valdir Raupp (MDB-RO) e Acir Gurgacz (PDT-RO) e os nomes de Pepitone e Cruz receberam 18 votos favoráveis e um contrário na Comissão de Infraestrutura.

As indicações agora serão submetidas ao Plenário do Senado.