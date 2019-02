Comércio entre Brasil e Venezuela quebra recorde em 2011

Brasília – O intercâmbio comercial entre Brasil e Venezuela alcançou um novo recorde em 2011 ao totalizar US$ 5,861 bilhões, o que representa um aumento de 25,06% em relação a 2010, informaram fontes empresariais nesta sexta-feira.

Esse fluxo comercial consolidou a Venezuela como o décimo maior parceiro comercial do Brasil, segundo dados divulgados pela Câmara de Comércio e Indústria bilateral.

As exportações do Brasil para a Venezuela chegaram a US$ 4,591 bilhões em 2011, enquanto as importações do país vizinho somaram US$ 1,270 bilhão.

De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Venezuela, os produtos manufaturados representaram 55,1% das exportações brasileiras para o país caribenho.

O presidente da câmara, José Francisco Marcondes, considerou que 2011 foi ‘um ano extraordinário para o comércio bilateral’, não só pelo recorde alcançado, mas também pelo fato de que as importações brasileiras de produtos venezuelanos aumentaram cerca de 50% em relação a 2010.

‘Este crescimento seguramente garantirá um fluxo comercial ainda maior em 2012’, previu Marcondes.