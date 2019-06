Comércio eletrônico fatura 24% a mais no Dia dos Namorados 2019

São Paulo — O faturamento do comércio eletrônico brasileiro no Dia dos Namorados deste ano subiu 24% em relação a 2018. Segundo o estudo da Ebit/Nielsen, o valor arrecadado foi para R$ 2,2 bilhões.

No ano passado, contudo, o faturamento tinha sido prejudicado pela greve dos caminhoneiros.

Ainda segundo o estudo, apesar de neste ano o tíquete médio ter caído 17%, para R$ 384, houve um aumento de 50% no número de pedidos, que chegou a 5,7 milhões.

A categoria perfumaria e cosméticos teve maior número de pedidos, com 19,9% do total, seguida por moda e acessórios, com 18,2%, e casa e decoração, com 10,3%.