Comércio eletrônico brasileiro deve crescer 12% em 2018

São Paulo – O comércio eletrônico brasileiro deve crescer 12 por cento em termos nominais neste ano e faturar 53,5 bilhões de reais, com o aumento do número de pedidos diante da migração cada vez maior de usuários do varejo físico para o online, informou nesta sexta-feira a consultoria Ebit.

Para empresa de informações sobre o comércio eletrônico, a Copa do Mundo deve servir como gatilho de vendas para muitas categorias em 2018, mas as eleições presidenciais podem frear o consumo no segundo semestre de 2018.

A expectativa de crescimento de 12 por cento este ano sinaliza uma desaceleração em relação à alta de 21,9 por cento apurada em 2017, quando o faturamento do e-commerce chegou a 73,4 bilhões de reais em meio à consolidação das vendas por meio de marketplaces para produtos novos e usados, de acordo com o levantamento.

“O sucesso do modelo de marketplace no Brasil depende da equalização de três fatores fundamentais, que são a fácil e rápida integração de lojistas, gestão da qualidade de atendimento e serviços destes parceiros e excelência nos processos operacionais para gestão de estoque, frete e entrega”, disse André Dias, diretor executivo da Ebit, em nota.

No ano passado, o segmento de telefonia e celulares contribuiu com 21,2 por cento do faturamento total do e-commerce, enquanto moda e acessórios representou 14,2 por cento.