Com Selic parada, Brasil volta a subir entre maiores juros reais do mundo

São Paulo – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (01) não mexer, pela terceira vez seguida, na taxa Selic.

No entanto, a manutenção dos juros em 6,5% fez o Brasil subir da 7ª para a 6ª posição no ranking mundial de juros reais (juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses).

O levantamento é feito pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management e considera as 40 principais economias do mundo.

Com 3,54%, o Brasil hoje só tem juros reais menores do que Turquia (10,20%), Argentina (8,54%), Rússia (4,80%), México (3,68%) e Indonésia (3,62%).

Nós passamos a Índia, um país que subiu nesta quarta-feira (01) seus juros pela segunda vez consecutiva. No entanto, lá a inflação está em trajetória de alta, o que anula este efeito.

Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como França (-2,11%), Suécia (-2,15%) e Áustria (-2,26%).

A média geral ficou em 0,36%, bem abaixo dos 0,67% verificados em junho, quando aconteceu a reunião anterior do Copom.

No ranking de juros nominais, o Brasil segue no 6º lugar mundial, logo atrás da África do Sul e na frente da Índia.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: