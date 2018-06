Com Selic parada, Brasil tem 7º maior juro real do planeta

São Paulo – Com a decisão do Copom de manter a taxa Selic em 6,5%, o Brasil segue no 7º lugar mundial em juros reais (juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses).

O ranking divulgado nesta quarta-feira (20) contempla as principais 40 economias e é atualizado a cada reunião do BC pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.

Estamos atrás de Argentina (23,89%), Turquia (9,40%), Rússia (4,73%), México (3,68%), Índia (3,24%) e Indonésia (3,14%).

Todos tiveram alta do juro real nas últimas semanas: o da Argentina subiu quase 10 pontos percentuais, de 14,29% para 23,89%, em meio ao cenário de crise cambial.

O banco central americano já subiu os seus juros duas vezes neste ano e a maior parte dos seus membros já prevê duas novas altas no segundo semestre.

Isso amplia o diferencial entre as taxas de juros americana e de países emergentes, causando migração de recursos e forçando os emergentes a subirem suas taxas.

Entre os países do ranking, 82,5% dos países optaram por manter os juros, enquanto 2,5% optaram pelo corte e 15% optaram pela elevação.

Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como França (-2,02%), Suécia (-2,19%) e Áustria (-2,26%).

A média geral é 0,67%, também acima dos 0,36% verificados em meados de maio.

No ranking nominal, o Brasil está no 6º lugar mundial logo atrás da África do Sul e na frente da Índia.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: