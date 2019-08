Com plataforma em manutenção, produção de petróleo no Brasil recua

A produção de petróleo do Brasil recuou em junho, diante da parada para manutenção de plataforma em Lula, mas o campo no pré-sal da Bacia de Santos continuou como maior produtor de petróleo e gás no país, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo do país em junho mostrou uma queda de 6,4% em relação ao mês de maio, a 2,557 milhões de barris por dia, enquanto a produção de gás natural foi de 111 milhões de metros cúbicos por dia, um recuo de 5,8% em relação ao mês anterior.

Segundo a ANP, a parada para manutenção da plataforma FPSO Cidade de Mangaratiba, operando no campo de Lula, foi a principal razão para redução da produção.

Em junho, a produção de petróleo e gás do Brasil somou 3,257 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ante 3,473 milhões em maio.

Petrobras

A Petrobras, que divulgou seu lucro no trimestre nesta quinta-feira (1), teve uma produção média em julho de 2,76 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed), acima da média registrada no segundo trimestre, que foi de 2,633 milhões.

A Petrobras destacou em apresentação a analistas após a divulgação de resultados trimestrais na véspera que a produção no pré-sal atingiu recorde mensal de 2,1 milhões de boed em julho.

A empresa destacou ainda recordes diários de produção no mês passado.

A empresa acrescentou que plataformas instaladas em 2018 e 2019 agregaram 339 mil boed de petróleo novo no primeiro semestre.