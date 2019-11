Com leilão fraco, estados e municípios vão receber metade do previsto

São Paulo — O valor que estados e municípios receberão após o megaleilão da cessão onerosa do pré-sal, realizado nesta quarta-feira (06), caiu para R$ 10,58 bilhões, cerca de metade do valor previsto anteriormente, de R$ 21,9 bilhões.

Além dos entes federativos, o governo federal também perderá, já que o leilão arrecadou menos que os R$ 106 bilhões previstos.

Realizado nesta quarta, o megaleilão arrecadou “só” $ 69,960 bilhões, de acordo com o Agência Nacional do Petróleo (ANP). Apenas 2 dos 4 blocos ofertados foram arrematados.

O valor que será entregue aos estados e municípios caiu porque a quantia que deve ser paga como indenização à Petrobras não muda independentemente da arrecadação.

Desses R$ 69,9 bilhões, R$ 34,6 bilhões serão pagos à estatal pelo governo, como uma forma de indenização pela revisão no contrato, já que a Petrobras havia recebido o direito de explorar as áreas em 2010.

Os dois blocos foram arrecadados pela própria Petrobras, que pagará os R$ 69,960 bilhões junto das petroleiras chinesas formadoras do consórcio. Ao mesmo tempo em que entregará esse valor pela exploração das reservas excedentes, receberá os R$ 34,6 bilhões.

Cálculo feito por EXAME mostra que dos R$ 35,36 bilhões restantes, serão R$ 23,69 bilhões para a União, 5,304 bilhões para os estados e 5,304 bilhões para municípios.

O Rio de Janeiro receberá o seu percentual do montante e um valor extra, de R$ 1,06 bilhões, por ser o estado produtor.

Quando a previsão de arrecadação era de R$ 106,6 bilhões, a União receberia R$ 49 bilhões, estados e municípios R$ 10,95 bilhões cada, totalizando R$ 21,9 bilhões. O Rio de Janeiro receberia R$ 2,3 bilhões.

Rio de Janeiro espera ter “só” R$ 1,150 bilhão

Em crise desde 2016, quando começou a atrasar salários de servidores, o Rio de Janeiro esperava ter algum alívio nas contas públicas com o ganho dos R$ 2,3 bilhões previstos

De acordo com o secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, Luiz Claudio, agora a previsão é que o estado receba apenas R$ 1,150 bilhão.

O dinheiro deverá ser gasto para cobrir déficits previdenciários ou investimentos, no caso dos estados, como manda o texto da lei.

Para o secretário fluminense, mais do que uma frustração com a receita, há uma frustração com a forma com que os investidores veem o Brasil, já que demonstraram pouco interesse.

“Quanto ao Rio de Janeiro, a gente entende essa queda de valor com normalidade. Esse dinheiro não constava no orçamento no começo do ano. Não tínhamos expectativas sobre esses valores. É óbvio que os valores da ordem de 2,3 bilhões seria de um grande alivio, mas não tínhamos receitas programadas para ele”, disse o secretário.

Apesar de não haver receitas programas, o secretário afirma que o dinheiro irá para fundos previdenciários e que isso poderá ajudar a liberar o caixa do governo para despesas com educação e saúde, principalmente para honrar contratos de fornecedores.

O Rio de Janeiro ainda não enviou projetos próprios de reforma da Previdência a sua assembleia legislativa, como já anunciou que irá fazer outro estado endividado, o Rio Grande do Sul.

De acordo com o secretário Luiz Cláudio Cardoso, a decisão política de se fazer isso ou aguardar a PEC paralela do Congresso Nacional ainda não foi tomada pelo governo Wilson Witzel (PSC).

Estados endividados

De acordo com dados do estudo “A situação das previdências estaduais” do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, o Rio foi o terceiro estado com maior déficit na previdência, atrás apenas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

Em entrevista a EXAME, o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurelio Santos Cardoso, confirmou que o dinheiro recebido pelo estado com o megaleilão será utilizado para ajudar a abater a dívida previdenciária.

O Rio de Janeiro é o estado com maior gasto percentual da sua despesa com a Previdência. Ela só não gera um déficit maior porque a arrecadação do Rio com a contribuição previdência também é a maior: 21,2% da Receita Corrente Líquida do RJ vem das contribuições, mas seu gastos chegam a 47,1%.

A análise do IFI é sobre o orçamento de 2017.

No orçamento de 2020, está previsto que o estado terá uma receita de R$ 70,1 bilhões, mas uma despesa de R$ 80,8 bilhões, totalizando um déficit de R$ 10,7 bilhões. Só com a Previdência, serão gastos R$ 23,6 bilhões.

De acordo com o economista Raul Velloso, a receita para o Rio de Janeiro é uma só: colocar qualquer receita extraordinária no fundo de previdência.

“Quanto tem uma renda extra, tem que colocar esse dinheiro na receita de maior gravidade”.

Além dos valor recebido com o bônus da cessão, possíveis aumentos em ganhos com royalties também deveriam ser encaminhados para fundos previdenciários.

No entanto, ainda assim são paliativos. O economista defende o sistema de capitalização da Previdência social.

Para o economista Renan Pieri, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a ideia de alocar os recursos — mesmo que poucos — em fundos de Previdência está correta. No entanto, ele usa um jargão econômico dizendo que há um “perigo moral”.

Em outras palavras, é preciso tomar cuidado para não se criar uma falsa sensação de que as coisas não estão tão ruins e de que os ajustes não são urgentes quando há essas receitas extras.

“É preciso ter cuidado ao se achar que os resultados de leilões ou de privatizações são a solução para problemas fiscais dos estados”, explica Pieri.

Divisão e uso

A divisão para os estados, aprovada pelo Congresso, respeita um cálculo misto: dois terços de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Estados — que beneficiam mais Norte e Nordeste – e um terço seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Kandir — que beneficiam Estados exportadores.

Outros 15% (R$ 10,95 bilhões) vão para os municípios, segundo os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, privilegiando municípios mais pobres.

O texto permite que os municípios possam usar o dinheiro para cobrir o rombo previdenciário ou investimentos. Já os governadores terão de usar a verba prioritariamente para pagar dívidas da Previdência. Só se sobrar dinheiro poderão fazer investimentos, cenário improvável para Estados endividados.

A frustração do valor traz uma dificuldade extra para a equipe econômica, que ontem apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mudanças no pacto federativo que previa distribuição de royalties no valor de R$ 400 bilhões para estados e municípios no espaço de 15 anos.

(Com Estadão Conteúdo)