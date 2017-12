Com lance de R$ 85,271 mi, Celeo leva lote 2 em leilão

Luciana Collet e Leticia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

Por Luciana Collet e Leticia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Celeo Redes Brasil, novo nome da espanhola Elecnor Transmissão de Energia, conquistou o lote 2 do leilão de transmissãoque acontece nesta sexta-feira, 15, na sede da B3, em São Paulo.

A empresa ofereceu R$ 85,271 milhões de receita anual permitida (RAP), o que corresponde a um deságio de 53,21% em relação à RAP máxima definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de R$ 182.271.930,00.

A empresa venceu a disputa viva-voz com os indianos da Sterlite Power Grid, que chegou a oferecer R$ 86,271 milhões (deságio de 52,66%), Neoenergia (deságio de 49,06%), EDP (deságio de 30,49%).

Na primeira etapa do leilão por este lote, outros 9 grupos nacionais e estrangeiros apresentaram oferta pelo empreendimento, como Taesa (com lance com deságio de 22,29%), Energisa (deságio de 38,49%),a indiana Adami (deságio de 35%), entre diversos consórcios.

O lote 2 é composto pela linha de transmissão de 500 kV Parnaíba III – Tianguá II, com 111 quilômetros, e pelas linhas de 230 kV Acaraú II – Acaraú (1 quilômetro), Ibiapina II – Tianguá II (26 quilômetros), Ibiapina II – Piripiri (80 quilômetros), Piripiri – Teresina III (148 quilômetros), além das subestações Tianguá II, Parnaíba e Acaraú III e de trechos de interconexão entre os ativos, localizados entre os Estados do Piauí e do Ceará.

As instalações devem consumir R$ 1,04 bilhão em investimentos e devem entrar em operação em março de 2023.