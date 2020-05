Com deflação de 0,31% em abril, país tem menor IPCA dos últimos 22 anos

Sob o impacto da pandemia do novo coronavírus, o Brasil registou uma deflação de 0,31% em abril, puxada pela queda de 9,59% no preço dos combustíveis, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 8.

Trata-se da menor variação mensal desde agosto de 1998. Vale ressaltar que as medidas de isolamento social adotadas para conter a disseminação da covid-19 passaram a vigorar com maior intensidade durante o mês de abril no país. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia ficado em 0,07%.

Com queda de 2,66%, o grupo Transportes teve o maior impacto negativo no IPCA de abril, de -0,54 ponto percentual (p.p.). O recuo acentuado no preços dos combustíveis foi puxado pela redução de 9,31% na gasolina, que exerceu o maior impacto individual negativo no índice do mês, de -0,47 p.p.

O IBGE mostra que a gasolina registrou deflação em todas as 16 regiões pesquisadas, sendo a maior em Curitiba (-13,92%) e a menor no Rio de Janeiro (-5,13%). Etanol (-13,51%), óleo diesel (-6,09%) e gás veicular (-0,79%) também apresentaram queda em abril.

Além de transportes, outros cinco grupos tiveram impacto negativo no IPCA de abril. A segunda maior contribuição veio de Artigos de residência (-0,05 p.p.), seguido por Saúde e Cuidados Pessoais (-0,03 p.p) e Habitação (-0,02 p.p.), grupo influenciado pelo recuo nos preços da energia elétrica (-0,76%).

O resultado do IPCA de hoje veio pouco abaixo do esperado pelo mercado, segundo mediana das previsões. Na opinião de Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, a grande dispersão das apostas reflete um maior grau de incerteza. Além disso, “reforça a necessidade de corte de juros na reunião de junho, mas a surpresa do headline para baixo com núcleos surpreendendo para cima, ainda é difícil definir qual será o movimento”, diz.

–

Entre as altas, a maior contribuição positiva de abril veio de Alimentação e bebidas (1,79%), que segue aumentando e acelerou em relação ao resultado do mês anterior (1,13%), destaca o Instituto.

A alimentação no domicílio passou de 1,40% em março para 2,24% em abril, com destaque para as altas da cebola (34,83%), da batata-inglesa (22,81%), do feijão-carioca (17,29%) e do leite longa vida (9,59%). Já as carnes (-2,01%) apresentaram queda pelo quarto mês consecutivo, com ainda mais intensidade que no mês anterior (-0,30%).

“Há uma relação da restrição de oferta, natural nos primeiros meses do ano, e do aumento da demanda provocado pela pandemia de Covid-19, com as pessoas indo mais ao mercado, cozinhando mais em casa”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, no material de divulgação.

Já a alimentação fora do domicílio passou de 0,51% em março para 0,76% em abril, influenciada pela alta do lanche (3,07%). A refeição registrou deflação (-0,13%) pelo segundo mês consecutivo, após queda de 0,10% em março.

Outra alta foi das passagens aéreas, que subiram 15,1% após três meses consecutivos de quedas. O item ônibus urbano também teve variação positiva (0,11%), em função do reajuste de 5% no preço das passagens em Salvador (1,56%), em vigor desde 12 de março, diz o Instituto.

Variação março Variação abril Índice geral 0,07 -0,31 Alimentação e Bebidas 1,13 1,79 Habitação 0,13 -0,1 Artigos de Residência -1,08 -1,37 Vestuário 0,21 0,1 Transportes -0,9 -2,66 Saúde e Cuidados Pessoais 0,21 0,22 Despesas Pessoais -0,23 -0,14 Educação 0,59 0 Comunicação 0,04 -0,2