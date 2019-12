Com apetite chinês, preços da carne podem ficar altos por anos

Rio – O preço da carne pode ficar nas alturas por anos, estimam especialistas. Em supermercados e açougues do Rio houve aumento de mais de 30% em um mês em alguns cortes, como picanha e alcatra, bem acima da média de 6,78% de alta da carne vermelha no ano pelo IPCA-15 e da inflação, abaixo de 3%. Segundo a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), alguns produtos sofreram alta de até 50%.

A alta da carne se deve a uma combinação de fatores. O principal é o aumento das exportações brasileiras para a China, cujos rebanhos de porcos foram reduzidos à metade pela febre suína africana. Com menos proteína suína, os chineses passaram a importar mais esse tipo de carne e também outras, como a bovina e de aves.

Como os chineses pagam mais e o dólar em alta aumenta os ganhos, os produtores brasileiros preferiram aumentar a exportação para o país asiático, o que reduziu a oferta interna e elevou os preços por aqui. O modelo econômico de crescimento da China vem mudando desde 2010, com aumento constante do consumo doméstico.

De janeiro a outubro de 2019, o Brasil exportou para a China 3,86 milhões de toneladas de carne suína, bovina e de frango, um aumento de 44% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do Ibmec-SP, a demanda chinesa deve se manter em alta por anos:

“O aumento do consumo dos chineses, com alta da renda dos trabalhadores, é estrutural. E se a China não produz para a demanda interna, acaba importando do agronegócio brasileiro. Isso veio para ficar. O que a China abateu de suínos deve ser recuperado só daqui a cinco ou seis anos.”

A demora também se refere ao longo ciclo do boi. Enquanto o frango demora de 45 a 60 dias para ser abatido — o que facilita o ajuste da oferta de acordo com a demanda—, e o porco leva de 100 a 120 dias para ser engordado, o boi, em geral, leva de quatro a seis anos no pasto. Com tecnologia, esse período pode ser abreviado para três anos, mas a expansão da oferta ainda é lenta.

Em nota, a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) afirmou acreditar que “a elevação nos preços atual de 40% em apenas dois meses não é sustentável e que ela deverá refluir em algum momento, embora os preços não voltem aos patamares de maio/junho passado”.

Outro estímulo à alta dos preços é a chegada do fim do ano, quando os supermercados e açougues tendem a aumentar as compras para reforçar o estoque para as compras de Natal. Como o consumo nessa época do ano é maior, a combinação de maior demanda com menor oferta faz disparar os preços. As substituições também encarecem o frango.

Atrás do balcão de um açougue da Tijuca, na Zona Norte, Humberto Antônio Rego diz que os clientes não deixam de comprar, mas sempre reclamam do preço na hora de fechar a compra. O quilo do filé mignon bovino subiu de R$ 68 para R$ 79,90 em um mês.

Alguns cortes tiveram alta de mais de 30% pelos produtores, repassada para consumidores. Foi o caso da alcatra, que custava R$ 36 no início de novembro e nesta segunda era vendida a R$ 48,90, e da picanha, que subiu de R$ 37,90 para 49,90.

“Quem comprava um quilo, agora, está levando meio”, diz Carlos Alberto, gerente de outro açougue no bairro, que viu o número de clientes cair de 200 por dia para 130.

Em Botafogo, na Zona Sul, o dono de outro açougue, José Francisco, tem recebido peças até de Rondônia. Ele reclama que o preço da carne vem sendo elevado pelos fornecedores há dois meses:

“Até agora não faltou carne. Mas tem vindo de longe, e eu acho que isso encarece o produto”.