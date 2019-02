Colheita de soja do PR avança para 15% da área, diz Deral

São Paulo – A colheita de soja no Paraná, segundo maior Estado produtor do país, avançou esta semana para 15 por cento, ante 6 por cento na semana passada e 41 por cento no mesmo período do ano passado, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral), ligado ao governo estadual.

O situação no Paraná difere de outras regiões do país, como em áreas do Centro-Oeste, onde os trabalhos estão em ritmo recorde.

O plantio da segunda safra de milho, que é semeada logo após a colheita da soja, alcança 23 por cento da área planejada no Paraná, ante 10 por cento na semana passada e 60 por cento um ano atrás.