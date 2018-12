CNPE aprova leilão do pré-sal para 1º de novembro de 2019, diz fonte

Rio de Janeiro – O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou em reunião nesta segunda-feira a realização da 6ª rodada de licitação de áreas exploratórias de petróleo e gás no pré-sal, sob regime de partilha, em 1º de novembro de 2019, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

Na mesma reunião, o órgão do Ministério de Minas e Energia aprovou ainda a 16ª rodada de licitação de áreas exploratórias de petróleo e gás, em regime de concessão, em 2 de outubro de 2019, segundo a mesma fonte, que falou na condição de anonimato.

O megaleilão de volumes excedentes de petróleo e gás natural no contrato da cessão onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos, não chegou a entrar na pauta da reunião, ocorrida pela manhã, segundo essa fonte.