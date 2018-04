CMN apreciará regulação de fintechs e segurança cibernética no fim do mês

Rio – O Conselho Monetário Nacional (CMN) irá apreciar, na reunião do fim de abril, a nova regulação para as Fintechs Crédito e para segurança cibernética. A informação foi dada agora pelo diretor de regulação do Banco Central, Otavio Damaso, em palestra no Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). As minutas foram colocadas em audiência pública pelo Banco Central no segundo semestre do ano passado.

Damaso informou ainda que o BC está estudando as iniciativas de Open Bank – plataforma aberta para desenvolvimento de aplicativos financeiros – no Reino Unido e na Austrália.

A avaliação do regulador brasileiro é de que esses projetos representam uma oportunidade para o Brasil, principalmente na área de crédito. Antes, porém, é importante implementar o cadastro positivo, já que a troca de informações é uma das atividades das plataformas de Open Bank.