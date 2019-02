Clima seco deve permitir avanço maior da colheita nos EUA

São Paulo – Um clima mais quente e seco nesta semana deve permitir que os agricultores dos EUA voltem a realizar um rápido progresso da colheita da safra 2013 de milho e soja, disse um meteorologista agrícola nesta segunda-feira.

O Global Weather Monitoring (GWM) disse que essa não é a previsão ideal, não estará completamente seco, mas deve estar mais seco nesta semana e as temperaturas devem ficar acima da média.

Choveu em uma ampla área do Meio-Oeste no final da semana passada e durante o final de semana, chovendo de 0,5 a 1 polegada na maioria das áreas, e de 1 a 2 polegadas em alguns lugares.

Devem cair mais chuvas leves nesta sexta-feira e no sábado, no leste e no oeste. O clima seco deve retornar na próxima semana, seguido de possíveis chuvas na próxima quarta-feira, segundo o GWM.