Cinco atividades do varejo expandiram em janeiro, diz IBGE

Rio – O varejo registrou crescimento em cinco das oito atividades pesquisadas na passagem de dezembro de 2017 para janeiro de 2018.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o varejo cresceu 0,9%.

Os avanços mais relevantes foram observados em Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (2,3%) e em outros artigos de uso pessoal e doméstico (6,8%), ambos compensando os recuos registrados no mês anterior de, -1,7% e-7,2%, respectivamente.

Os demais acréscimos ocorreram em Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (3,7%); Tecidos, vestuário e calçados (0,9%); e Livros, jornais, revistas e papelarias (0,3%).

Na direção oposta, houve recuo em Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-2,5%); Móveis e eletrodomésticos (-2,3%); e Combustíveis e lubrificantes (-0,3%).

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve ligeira queda de 0,1% em janeiro ante dezembro. As vendas de Veículos e motos, partes e peças tiveram avanço de 3,8%, enquanto Material de construção registrou declínio de 0,2%.

Confronto interanual

As vendas dos supermercados subiram 3,1% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2017, dando a maior contribuição positiva para o avanço de 3,2% registrado pelo varejo no período, de acordo com os dados do IBGE.

Em relação a janeiro do ano passado, seis das oito atividades registraram melhora em janeiro deste ano. Além de supermercados, houve expansão significativa também em Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-10,5%).

Os demais avanços ocorreram em Móveis e eletrodomésticos (5,3%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (5,4%); Tecidos, vestuário e calçados (0,2%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,2%).

Na direção oposta, houve perdas em Combustíveis e lubrificantes (-4,0%); e Livros, jornais, revistas e papelaria (-7,3%).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas cresceram 6,5%. O setor de veículos e motos, partes e peças avançou 18,2%, enquanto material de construção subiu 7,3%.

“O movimento de veículos reflete não só o consumo das famílias, mas também alguma melhora do atacado”, disse Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.