China vai reduzir intervenção do governo no setor industrial

Pequim — A China vai reduzir a intervenção governamental direta em seu setor industrial, afirmou nesta segunda-feira, 25, o ministro da Indústria, conforme Pequim busca aliviar preocupações sobre sua política industrial em meio às reclamações dos Estados Unidos na guerra comercial entre os dois países.

A promessa do governo de reduzir sua influência sobre questões operacionais no setor industrial da China segue-se a uma aparente diminuição no impulso de sua indústria de alta tecnologia, que há tempos irrita os EUA.

“Vamos gradualmente reduzir o microgerenciamento e intervenção direta do governo, para permitir que o mercado decida efetivamente a alocação de recursos e sustente o desenvolvimento da indústria manufatureira”, disse Miao Wei, ministro de Indústria e Tecnologia da Informação, no Fórum de Desenvolvimento da China.

Mas a China continuará a encorajar a produção de maior valor, disse ele.

Em seu discurso, Miao não citou o plano “Feito na China 2025”, uma iniciativa com a intenção de ajudar a China a se equiparar a rivais globais em tecnologias sofisticadas como semicondutores, robótica, inteligência aeroespacial e artificial.

A política de apoio estatal à indústria tem provocado alarme no Ocidente, devido aos esforços abertos da China de dar suporte estatal e subsídios.