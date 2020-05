China vai comprar mais soja dos EUA e anuncia lista de isenções de tarifas

A China está intensificando as compras de soja dos Estados Unidos à medida que as vendas brasileiras começam a diminuir e o país asiático busca cumprir suas promessas no acordo comercial com Washington, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Os compradores estatais compraram mais de 20 cargas, ou mais de 1 milhão de toneladas métricas, de soja americana nas últimas duas semana.

O Ministério das Finanças da China também emitiu uma segunda lista de isenções de tarifas para alguns dos produtos americanos na terça-feira. O governo disse que a isenção durará um ano a partir de 19 de maio. Existem 79 produtos na lista de isenção, incluindo minério de terras raras.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que não está interessado em reabrir negociação no acordo com China. “Quero ver se vão cumprir o acordo”, disse o republicano, ao criticar o país asiático por ter supostamente “tirado vantagem” dos Estados Unidos por anos.