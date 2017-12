China vai aprofundar reformas do lado da oferta em 2018

Pequim – A China vai aprofundar as reforma estruturais do lado da oferta em 2018 e buscará melhorar a qualidade do crescimento econômico, de acordo com comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua nesta quarta-feira, após reunião econômica anual da liderança do país.

A China vai manter a política monetária prudente e neutra e a política fiscal proativa em 2018, completou a Xinhua.

O governo irá garantir no próximo ano a oferta de moradias através de múltiplos canais, incluindo aluguéis, de acordo coma agência de notícias.

A conferência econômica anual é acompanhada de perto pelos investidores em busca de pistas sobre as prioridades e metas econômicas no ano à frente.