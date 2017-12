China suspende imposto para empresas estrangeiras

Pequim – O Ministério das Finanças da China afirmou nesta quinta-feira que o reinvestimento de lucros de companhias estrangeiras na China estará temporariamente isento de um imposto de renda provisório, na mais recente medida para tentar atrair investimentos.

O reinvestimento de lucros precisa estar em linha com as exigências do governo e atender a setores específicos, acrescentou a pasta.

Os investimentos feitos após o início de 2017 podem ser isentos de impostos de renda, mas as companhias estrangeiras precisam pagar o imposto quando retirarem o investimento, afirmou o Ministério das Finanças.

O governo não informou quando pode retomar a cobrança do tributo. Fonte: Dow Jones Newswires.