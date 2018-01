China sinaliza implantar um sistema bancário sem regulação

Pequim – A China vai avaliar a inclusão do sistema bancário sem regulação, do financiamento imobiliário e do financiamento de internet em sua avaliação macroprudencial, escreveu nesta segunda-feira o vice-presidente do banco central Yi Gang, de acordo com o China Finance, uma publicação do Banco do Povo da China.

A segunda maior economia do mundo ainda tem problemas e perigos ocultos uma vez que os níveis de dívida do país continuam altos e os riscos de bolhas de ativos não foram totalmente contidos, escreveu Yi.

O banco central vai manter a política monetária prudente e neutra ao mesmo tempo em que busca aumentar a flexibilidade e efetividade do gerenciamento de liquidez, completou.

A China tem condições de manter o iuane basicamente estável, disse Yi, acrescentando que o regulador vai buscar aumentar a flexibilidade da taxa de câmbio do iuane.