China revisa PIB de 2018 em 2,1%, para 91,928 trilhões de yuans

Pequim — A China elevou sua estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 em 2,1%, para 91,928 trilhões de yuans (US$ 13,078 trilhões).

A revisão do PIB nominal, que se baseia nos últimos resultados do censo econômico nacional, não terá qualquer impacto notável na taxa de crescimento de 2019, uma vez que o aumento é menor do que em revisões anteriores, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Após os três censos anteriores, o PIB chinês foi revisado para cima em 16,8%, 4,4% e 3,4%, respectivamente, ressaltou o NBS.

O órgão ainda está revisando dados históricos, que serão anunciados separadamente.

Sem dados históricos revisados como referência, o governo chinês provavelmente definirá uma meta de crescimento econômico de cerca de 6% para 2020, após uma expansão esperada de 6,2% este ano, de acordo com Hunter Chan, economista do Standard Chartered.

A economia da China precisará crescer pelo menos 6,1% em 2020 para atingir o objetivo de dobrar seu PIB em relação ao nível de 2010, comentou Chan.

Em 2018, o PIB chinês teve expansão de 6,6%, a menor em quase três décadas.