China reduzirá para 15% tarifas dos automóveis importados em julho

A partir de julho, a China reduzirá de 25% para 15% as tarifas aplicadas a veículos importados – informou o Ministério chinês das Finanças nesta terça-feira (22), dias depois do anúncio de um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra comercial.

O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou em abril que reduziria de maneira “considerável” as tarifas sobre automóveis, mas sem detalhes, ou datas.

O Ministério das Finanças, que também reduzirá as tarifas para peças de reposição de automóveis, justificou sua decisão como algo para “promover a reforma da oferta e a transformação e a modernização do setor”.

A tarifa de 25% aos carros importados era um dos pontos de atrito comercial com os Estados Unidos, sendo várias vezes citado como exemplo, pelo presidente Donald Trump, da política “protecionista” do regime comunista chinês.

Em comparação, os Estados Unidos aplicam tarifas de 2,5% aos carros importados.